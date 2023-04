Digital transformation: tutti i trend del 2023

Quali sono le tendenze che le aziende non devono perdere nell’ambito digital? Ce lo racconta Yourbiz, agenzia di digital marketing bergamasca con esperienza ventennale nel B2B.

Come agenzia di web marketing e Demand Generation, Yourbiz si impegna a tenere sempre d’occhio i nuovi trend del mondo digitale, al fine di aiutare le aziende bergamasche e di tutta Italia a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Grazie anche alla collaborazione con Bergamonews, il noto quotidiano online della città di Bergamo, l’agenzia diffonde conoscenza sulle nuove tecnologie e sui trend del business digitale.

In questo articolo esploreremo alcuni dei trend più importanti che caratterizzeranno la digital transformation nel prossimo futuro, fornendo alcune idee e spunti per le aziende che vogliono innovare il proprio business.

Su quali tendenze conviene puntare entro la fine dell’anno?

La trasformazione digitale coinvolgerà diversi aspetti della vita lavorativa, facendo affrontare nuove sfide alle aziende ma, allo stesso tempo, permettendo loro di automatizzare e digitalizzare i processi aziendali, raggiungendo obiettivi sempre più ambiziosi.

Secondo Yourbiz, questi saranno i principali cambiamenti che prenderanno piede nel mondo digital:

Intelligenza artificiale – l'AI è già presente in molte aree del business, ma nel 2023 ci si aspetta che diventi ancora più diffusa. L'AI può essere utilizzata per migliorare i processi decisionali, automatizzare le attività ripetitive e migliorare l'esperienza del cliente;

Internet of Things (IoT) – sempre più dispositivi si stanno connettendo a internet, e ciò sta creando una grande quantità di dati. L'IoT permette di raccogliere e analizzare questi dati, che possono essere utilizzati per migliorare i processi aziendali e creare nuove opportunità di business;

Realtà aumentata – la realtà aumentata è una tecnologia che consente di sovrapporre informazioni digitali al mondo reale. Questo può essere utilizzato per migliorare l'esperienza del cliente, ad esempio mostrando con un visore come un prodotto apparirà nella loro casa prima di acquistarlo, o fornendo istruzioni in tempo reale durante la riparazione di un prodotto;

Blockchain – la blockchain è una tecnologia che consente di creare registri immutabili e sicuri. Ciò la rende utile in molte aree del business, ad esempio nella gestione della supply chain, nel tracciamento dei prodotti e nella gestione dei contratti;

Cloud computing – il cloud computing è già ampiamente utilizzato in qualsiasi settore, ma nel 2023 diventerà ancora più fondamentale. Grazie al cloud computing, le aziende possono accedere a servizi e dati in modo flessibile e scalabile, senza dover investire in costose infrastrutture IT interne.

Questi sono solo alcuni degli esempi di trend che potrebbero caratterizzare la digital transformation nel 2023. Ovviamente, il panorama tecnologico è in continua evoluzione, e ci sono molti altri trend che potrebbero emergere e avere un impatto significativo sul business.

Per le aziende, affidarsi a un’agenzia specializzata come Yourbiz sarà dunque fondamentale per ricevere aggiornamenti su queste tendenze e valutare come possono essere utilizzate per migliorare i propri processi e creare nuove opportunità di lavoro.