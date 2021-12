Digne, il giocatore è in rottura con Benitez. Juventus e Inter sul giocatore

A riportarlo è The Athletic, secondo cui Lucas Digne potrebbe presto lasciare i Toffees per accasarsi altrove

Lucas Digne è in rotta con Rafa Benitez. Ormai è appurato, il giocatore non rientra più nei piani del tecnico spagnolo. L’ex Barcellona e Roma potrebbe dunque abbandonare la Liverpool blues, per accasarsi altrove.

Il giocatore gode di buona stima in Italia, dove ha lasciato buoni ricordi e svariati estimatori. Il terzino dell’Everton è sin dai primi passi uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, ma che per un motivo o un altro non è mai riuscito ad esplodere completamente.

L’eterno incompiuto

Passato anche, agli inizi di carriera, tra Lille e Paris Saint Germain per il giocatore transalpino. Il classe ’93 sembrava promettere bene, salvo poi perdersi pian piano.

Ora a 28 anni ha l’obbligo di ripartire, ancora, e probabilmente potrebbe farlo lontano dall’Inghilterra. Infatti, per lui ci sono i fari puntati della Serie A. Campionato in cui ha già militato. Passando proprio per la capitale, sponda giallorossa.

Sul giocatore Inter e Juventus, entrambe con necessità di acquistare un terzino per l’estate. L’Inter si vedrà privata di molti profili difensivi, tra cui D’Ambrosio, mentre la Juventus ha bisogno necessariamente di un ricambio. Ricordiamo anche che per i bianconeri anche De Sciglio andrà in scadenza, dunque forzato un acquisto per sostituirlo.

Il calciatore francese potrebbe trovare nuova linfa nel campionato italiano, dove ha praticamente mosso i suoi primi effettivi passi internazionali. Di certo non un colpo da 90, ma magari potrebbe rivelarsi una sorpresa nel caso approdasse davvero nuovamente in Italia.