Diletta Leotta, a cena con Ibrahimovic, ma Daniele non si arrende: “Sono pronto a riprenderla”

Tra le tante coppie scoppiate durante questa calda e particolare estate, c’è anche quella formata da Diletta Leotta e Daniele Scardina. È ufficiale la loro rottura, ma rimangono ancora un mistero i motivi che avrebbero portato a questa decisione. Sembra, però, che il pugile stia facendo di tutto per riprendersi la bella conduttrice.

A CENA CON IBRAHIMOVIC – Proprio ieri la Leotta a spento ben 29 candeline, festeggiando il compleanno con gli amici in Sardegna. La conduttrice ha voluto coinvolgere i tanti follower, condividendo varie IG Stories in cui mostrava i festeggiamenti nel locale di Porto Cervo. Ed è proprio nella terra sarda che è approdato anche Scardina, pronto a riconquistare la sua Diletta.

Di tutt’altro avviso è proprio Diletta. La ragazza è infatti andata a cena con l’amico e calciatore Zlatan Ibrahimovic. Come ha fatto sapere la pagina Instagram e blog veryinutilpeople, i due sono stati visti nei pressi del porto di Porto Cervo, incuriosendo i tanti passanti.

LA ROTTURA – In mancanza dei reali motivi che hanno portato Diletta Leotta e Daniele a lasciarsi, in molti hanno iniziato a ipotizzare. Riguardo la voce che vedrebbe naufragata la storia d’amore a causa di un tradimento da parte di Scardina, il pugile ha voluto rispondere tramite un’intervista a Chi. Al giornalista Parpiglia, il ragazzo ha rivelato:

“Io la amo e non l’ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo”.