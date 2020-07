Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic: il gossip che infiamma il web

In questi giorni sta circolando una voce molto insistente su un ipotetico flirt tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, soprattutto dopo la notizia lanciata dal giornalista Riccardo Signoretti. La giornalista sportiva di DAZN sembrerebbe in crisi con il suo attuale fidanzato, Daniele Scardina. PER VEDERE LA FOTO DI DILETTA CON IBRAHIMOVIC CLICCA QUI.

DILETTA IN SICILIA, DANIELE A IBIZA – Le voci su una presunta crisi sono iniziate a circolare dopo che la giornalista è volata in vacanza in Sicilia con le amiche dopo la partita Milan-Parma, mentre il fidanzato è andato ad Ibiza con gli amici. I due sono separati da diverso tempo, la rottura sembrerebbe definitiva.

LE FOTO CON ZLATAN IBRAHIMOVIC – Diletta e Zlatan hanno un ottimo rapporto di amicizia e professionale, soprattutto dopo aver girato uno spot insieme. Le foto di Chi, diretto da Alfonso Signorini, mostrerebbero il calciatore del Milan a cena con la giornalista sportiva e in compagnia delle sue amiche. Le foto sembrerebbero essere state scattate dopo la partita dei rossoneri.

Tuttavia, nessuno ha lasciato delle dichiarazioni in merito, se non King Toretto (pseudonimo di Daniele Scardina) il quale ha pubblicato una stories con la seguente didascalia: “Bla bla bla”. Come stanno davvero le cose tra i due?

DILETTA E DANIELE: LA STORIA INIZIATA UN ANNO FA – La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è iniziata un anno fa, le prime foto infatti risalgono a luglio 2019. A presentarli il rapper milanese Guè Pequeno. Per i due non è mai stato semplice portare avanti la loro relazione a causa della distanza.