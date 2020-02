Diletta Leotta a Sanremo, parla il fratello Mirko

Le varie interviste post Sanremo si susseguono, questa volta è il turno di Mirko Manola, fratello della famosa presentatrice calcistica.

L’ESPERIENZA DEL FESTIVAL – Quest’ultimo fa il medico ed è stato intervistato dal programma di Rai 1, “La Vita in Diretta”. Ecco come descrive l’esperienza di Diletta Leotta al Festival. «Io l’ho vista molto tranquilla, rilassata e felice di come sono andate le serate, soprattutto l’ultima. Anche noi come famiglia siamo felici, è andato tutto molto bene. E anche io sono contento, sono soddisfatto di come è andata per quanto non sia un esperto di tv.

IL MONOLOGO – In seguito ha anche fatto delle dichiarazioni riguardo il tanto discusso monologo della sorella, durante la serata. «Monologo del Festival? Premetto che faccio il medico e non l’opinionista, quindi non controbatto alle opinioni degli altri. Ero in prima fila e del discorso ho capito due cose. Innanzitutto non credo lo abbia scritto lei, quindi gli autori hanno contribuito ad inserirlo forse nella giornata non giusta perché c’era stato il monologo di Rula prima e sicuramente non possono essere messi a confronto come monologhi. A mio parere è stato inserito nella serata sbagliata.» – conclude poi dicendo che – «Ho capito dal discorso di Diletta che era sul palco di Sanremo non solo perché è bella ma anche perché è brava».