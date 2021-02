Diletta Leotta, al centro della polemica insieme a Can Yaman: accusati di essere ricorsi al fotomontaggio

A finire al centro della polemica è la coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman. Nelle ultime settimane i due vip sono spesso finiti al centro del gossip, facendo molto discutere.

Questa volta a far parlare è stata una foto che l’attore turco ha condiviso sui social. Alcuni dettagli presenti nello scatto hanno fatto pensare all’uso di Photoshop.

FOTOMONTAGGIO? – All’esplosione del gossip, sui social non si fa che parlare della nuova storia d’amore. Dopo l’insolita e inaspettata proposta di matrimonio, l’anello al dito di Diletta, a far parlare è una recente foto postata sui social.

Il 19 febbraio, Yaman ha condiviso sul suo account Instagram un’immagine che lo vede insieme alla conduttrice radiofonica. Insieme ai due piccioncini c’è anche Cassius, uno splendido cavallo bianco.

Nell’osservare attentamente la foto, molti fan hanno iniziato a pensare che si tratti di un fotoritocco. A far ipotizzare ciò sono alcuni elementi come l’outfit dei due vip, lo stesso che hanno indossato in Costiera settimane prima. Inoltre, l’ombra sul pantalone di Can potrebbe corrispondere a quella del fotografo che si è occupato del set fotografico avvenuto a Torre Normanna. A far gridare al fotomontaggio è anche il contorno della coppia che fa pensare ad un ritaglio per nulla accurato, sovrapponendola sullo sfondo come figurina.

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo queste accuse. Sebbene in molti abbiano iniziato a ipotizzato che questa love-story sia solo una trovata pubblicitaria, i due non smettono di far parlare di loro. Recentemente Can è stato infatti avvistato insieme alla madre di Diletta e si vocifera, inoltre, che sia in cerca di una casa.