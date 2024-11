Diletta Leotta, al timone della conduzione dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Nonostante il flop dell’ultima edizione de La Talpa, Diletta Leotta potrebbe condurre un altro noto programma di Mediaset. Nelle ultime ore, è diventata virale un’indiscrezione che vedrebbe la Leotta in lizza per la conduzione dell’Isola dei Famosi.

PRONTA A CONDURRE L’ISOLA DEI FAMOSI – Sebbene l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, non abbia riscosso il successo sperato, sembrerebbe che Mediaset voglia dargli un’altra chance. Pier Silvio Berlusconi, però, avrebbe intenzione di rinnovare completamente il reality, iniziando dalla conduzione.

Stando a quanto scoperto da Gabriele Parpiglia, ad essere in lizza per prendere il timone della conduzione del reality sarebbe Diletta Leotta. Sempre secondo l’ex penna di Chi, Vladimir Luxuria potrebbe tornare nel programma, ma nel ruolo di opinionista.

A confermare questa inaspettata voce di corridoio è stato Dagospia: “Flash, non facciamo drammi. La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma, Diletta Leotta non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’Isola dei Famosi 2025“.