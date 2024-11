Diletta Leotta alla guida de La Talpa: risponde alle critiche sull’uso dell’auricolare

Nonostante Paola Perego avesse dato la sua disponibilità per condurre la nuova edizione de La Talpa, Mediaset ha scelto Diletta Leotta per affidarle il primo reality della sua carriera. La conduttrice di DAZN, per questo esordio, avrebbe ricevuto un supporto continuo tramite auricolare, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, che ha descritto il suo ruolo come “telecomandato a distanza da un autore”.

La risposta della giornalista

Durante un’intervista con il Corriere della Sera, Leotta ha risposto alle polemiche sull’auricolare, definendole “sterili” e sottolineando che l’auricolare è una prassi comune nei programmi in diretta, utilizzato per mantenere il ritmo e ricevere aggiornamenti sugli ospiti.

Ha anche spiegato che durante le registrazioni de La Talpa, che spesso duravano fino a tarda notte, il supporto dell’auricolare è stato fondamentale per gestire una produzione così complessa.

Giuseppe Candela ha reagito via social alla replica di Leotta, sottolineando come la sua risposta confermi, di fatto, l’uso dell’auricolare per ricevere suggerimenti sul programma, proprio come riportato inizialmente da Dagospia.

Leotta ha inoltre ribadito di non sentirsi sottovalutata, affermando che la sua professionalità e il costante impegno nello studio sono le sue priorità.