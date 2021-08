Diletta Leotta che trasformazione! Da struccata a femme fatale in un mini video che fa impazzire i fan

Sotto le grinfie della make up artist Martina Chiacchio la bella DIletta Leotta si trasforma in femme fatale.

La bellezza di Diletta Leotta non è mai stata in dubbio. La conduttrice e influencer siciliana, fin dal suo sbarco nel mondo della tv ha fatto capitolare ai suoi piedi milioni di uomini e rappresentato per altrettante donne una icona di stile e avvenenza. Eppure ancora non avevamo visto tutto della quasi trentenne di Catania che un breve video ha stregato i fan mandando in tilt tutti i social network.

La stories inizia con la Leotta appena uscita dalla doccia, struccata e col corpo appena avvolto in un maxi asciugamano. Nonostante una piccola incursione del fidanzato, l’attore turco Can Yaman, la ragazza viene fatta accomodare ed è lì che inizia la magia.

La make-up artist Martina Chiacchio inizia dai capelli che in pochi passaggi acquistano volume e morbidezza. Tante onde delicate ora le incorniciano il viso ancora al naturale mentre la Chiacchio da gli ultimi ritocchi al look.

In un batter d’occhio ritroviamo Diletta completamente truccata e con indosso un tubino a strisce orizzontali bianche e rosse che mettono in risalto, come se ce ne fosse bisogno, le forme giunoniche che la caratterizzano e che hanno fatto perdere la testa a milioni di uomini in Italia e a quanto pare anche all’estero.

Una trasformazione in femme fatale che sorprende i fan. Le labbra ora sfoggiano un rossetto rubino e gli occhi vengono messi in risalto con un make up marcato ma non esagerato. Insomma Alla fine il lavoro sembra davvero riuscitissimo e lo stesso Can Yaman pare apprezzare il risultato schioccando sulla guancia della fidanzata il più tenero dei baci. Clicca qui per vedere le foto.