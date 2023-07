Diletta Leotta, con lei in sala parto Michelle Hunziker: ecco cosa si sono dette

Diletta Leotta ormai è agli sgoccioli e pronta a partorire nelle prime settimane di agosto la sua prima figlia avuta con il compagno Loris Karius, calciatore professionista. La giornalista sportiva ha avviato un podcast intitolato Mamma Dilettante, nel quale intervista amici vip sulla vita da genitore e chiede loro consigli utili. Nell’ultima puntata, il volto di DAZN ha intervistato Michelle Hunziker e l’ha coinvolta nel suo imminente parto.

Michelle in sala parto con la Leotta?

La showgirl svizzera ha una discreta esperienza come mamma, avendo tre figlie e un nipotino, il piccolo Cesare, figlio di Aurora e Goffredo Cerza. Durante l’intervista pare che Michelle le abbia fatto una dolcissima promessa, quella di accompagnarla in sala parto per darle supporto: “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!”

Il racconto della prima gravidanza di Michelle Hunziker

La showgirl ha poi rivelato i particolari della sua prima gravidanza, quella di Aurora, figlia avuta con Eros Ramazzotti. “Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale. Ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato” ha esordito la Hunziker.

La donna ha poi continuato raccontando le sfide e i primi momenti da mamma giovane: “Ero ancora una bimba, non avevo esperienza di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, mi hanno tirato su come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Aurora mi dice sempre ‘Mamma era un generale’. Non le facevo passare niente, ma allo stesso tempo giocavo tantissimo.

Auri era più stanca di me. Io la svegliavo tutte le mattine alle 6:30/7:00, anche di domenica, perché dovevo fare un miliardo di cose. Poi viaggiavamo sempre! Con Auri abbiamo vissuto tante cose insieme”. Infine, Michelle ha parlato della sua decisione di tornare subito a lavorare e del diritto alla maternità, anche per i papà: “Ogni mamma ha la sua storia, in tutto. Non si può giudicare. Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista. Ho partorito durante Striscia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là.

È giusto sottolineare che abbiamo combattuto tanto per il diritto alla maternità per cui è bello anche potersi prendere la maternità, soprattutto quando fai lavori in cui devi andare in ufficio prestissimo e tornare la sera, e non vedresti il tuo bebè e non potresti goderti il tuo bebè. Anche per i papà è giusto che possano prendere un po’ di paternità“.