Diletta Leotta, conferma i suoi ritocchini: “Non penso sia una cosa da nascondere”

Durante l’intervista a Verissimo, Diletta Leotta ha deciso di affrontare uno dei temi che spesso l’ha fatta finire al centro delle critiche: la chirurgia estetica. Sono numerosi i commenti negativi in cui alla donna è stata detta di essere “falsa” e di “plastica”. È proprio ai microfoni di Verissimo che il noto volto di Sky ha deciso di ammettere di essersi sottoposta a qualche ritocchino.

“Non penso sia una cosa da nascondere” – Negli scorsi mesi la Leotta è stata più volte nel mirino del gossip per la sua discussa storia con Can Yaman. La loro storia, oramai naufragata da qualche mese, è stata spesso messa in discussione, accusata di essere stata creata solo per visibilità. Nonostante ciò, nell’intervista di Silvia Toffanin l’attenzione è finita su un altro argomento.

Parlando dei commenti poco carini che la Leotta riceve dai cosiddetti leoni da tastiera, la conduttrice di Sky ha rivelato che molti di essi la feriscono e non poco. Molte critiche sono rivolte alla sua innegabile bellezza, ritenuta “finta” per via anche del suo monologo tenuto un paio d’anni fa a Sanremo. Quel discorso, infatti, ha ricevute non poche critiche e su di esso la donna ha affermato:

“Quando guardo quel momento mi vedo una bambina, mi vedo non pronta per quel discorso. Se lo facessi oggi cambierei qualcosa, direi non so la bellezza capita, ma se ti dai un aiutino”.

Davanti a queste parole, la Toffanin ha chiesto alla Leotta se questa fosse un’ammissione riguardo all’aver ricorso alla chirurgia estetica. Diletta, quindi, ha confermato di essersi sottoposta a qualche ritocchino: “Sì, non penso sia una cosa da nascondere o di cui vergognarsi, nel 2021 credo sia un tema sdoganato. Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità. Se decido di modificare una parte di me, non significa che sono finta, falsa, senza moralità”.