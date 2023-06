Diletta Leotta, confessione a tutto tondo sulla gravidanza e l’intimità: “Dipende…”

Diletta Leotta ha annunciato due mesi fa la sua prima gravidanza. La giornalista sportiva, infatti, è in attesa di una bambina assieme al compagno e calciatore Loris Karius. Una gravidanza sicuramente inaspettata ma accolta con gioia e amore e che non vede l’ora di vivere a 360 gradi.

Considerazioni intime

L’inviata di DAZN si è confidata durante una puntata del programma radiofonico che conduce dal 2017, “105 take away”, con il collega e amico Daniele Battaglia. I due sono legati da una profonda amicizia, per questo la Leotta non si è fatta particolari problemi nel rispondere ad alcune domande sulla sua vita privata.

Nello specifico, Daniele Battaglia le ha chiesto come stesse vivendo la vita sessuale con il compagno. Tra una risata e l’altra, la giornalista ha risposto: “Dipende dalle dimensioni… della pancia ovviamente!”. Successivamente, però, Diletta ha voluto dare una risposta più specifica, anche per parlare di un argomento che sembrerebbe essere ancora un tabù.

“Una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata” ha spiegato la giornalista.

Storie d’amore chiacchierate

La vita sentimentale di Diletta Leotta ha sempre fatto discutere i social. Per circa tre anni è stata insieme all’imprenditore e manager Sky Matteo Mammì, con il quale si è lasciata nel 2019. Successivamente ha avuto una relazione con il pugile Daniele Scardina, finita nell’estate del 2020. A gennaio 2021, invece, ha intrapreso una storia con Can Yaman, attore turco, ma si sono lasciati dopo qualche mese. Anche con Giacomo Cavalli la storia è durata poco. Con Loris sarà vero amore?