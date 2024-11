Diletta Leotta, critiche dopo la prima puntata di La Talpa: il sostegno di Elodie

Ieri è andata in onda la prima puntata de “La Talpa”, che ha visto Diletta Leotta al timone della conduzione. Non sono mancati i commenti sul web del pubblico, tra chi ha apprezzato la conduttrice e chi ha avuto da ridire. A sostenere pubblicamente la Leotta è stata Elodie, sua grande amica.

CRITICHE DOPO LA PUNTATA – Dopo 20 anni di assenza dal piccolo schermo, è tornato La Talpa. Per condurre questa nuova edizione è stata Diletta Leotta, non confermando Paola Perego, la conduttrice dell’ultima edizione del reality. La donna, intervistata a Bella Ma, non ha nascosto la delusione per non essere stata scelta:

“Io avrei pagato per rifare La Talpa perché penso che sia il reality più figo della televisione italiana. Detto ciò io sono in Rai, l’hanno fatta a Mediaset, non mi hanno chiamata”.



A fare il tifo per Diletta è stata Elodie, vicina di casa e grande amica. La cantante ha condiviso nelle sue IG Stories un filmato dopo prima inquadra la Leotta che tiene in braccio la figlia Aria, per poi spostare l’inquadratura sul televisore, ovviamente sintonizzato su Canale 5, mostrando l’emozione della conduttrice.

Il ritorno del reality ha ovviamente diviso il pubblico da casa, che ha presto commentato sui social la prima puntata. Se da una parte c’è chi ha apprezzato la conduzione della Leotta e le dinamiche del programma, dall’altra c’è chi ha avuto da ridire.

Il giornalista Giuseppe Candela, ad esempio, ha criticati duramente la conduzione di Diletta: “Piatta, telecomandata, non incide. Poteva essere il nome giusto per Le Iene, non per un reality di questo tipo”. In molti, però, hanno commentato duramente la scelta di non trasmettere in diretta le puntate.