Diletta Leotta, Daniele vola in Sardegna da lei: la conduttrice non vuole vederlo

Da giorni non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, giunta al capolinea dopo un anno di relazione. La conduttrice, dopo essere volata in Sicilia per stare con la sua famiglia, ha fatto tappa in Sardegna. Proprio qui sembra che Daniele stia tentando di riportare il sereno nella sua storia con la Leotta.

TENTATIVI DI RICONCILIAZIONE – Dopo aver trascorso qualche giorno con la famiglia, la conduttrice sportiva ha deciso la Sardegna come meta di vacanze in compagnia di alcune sue amiche. Proprio qui, stando a quanto riportato da Giornalettismo, sarebbe volato anche Scardina.

Il sito ha poi raccontato che il pugile starebbe soggiornando a Poltu Quatu, in Costa Smeralda. Questa indiscrezione parlerebbe di un tentativo di riconciliazione da parte di Daniele, un tentativo che non starebbe andando in porto per volontà di Diletta. La ragazza, infatti, al momento non vorrebbe vederlo. Come si evolverà questa storia?

FINE DELLA STORIA – Dopo tanto chiacchiericcio, a parlare della sua storia con il pugile è stata proprio la presentatrice di Danz. In un’intervista a Gente, ha spiegato così la situazione:

“La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

Sebbene non siano state ancora resi noti i motivi che avrebbero portato alla fine di questa storia, c’è chi ha iniziato fin da subito a ipotizzare. Infatti, qualcuno ha ipotizzato che la colpa sarebbe da attribuire ai tanti impegni lavorativi e mondani che avrebbero portato spesso la Leotta lontana da Daniele. Una situazione che non sarebbe stata accettata dal pugile. Rimangono però ipotesi, privi di fondamento. Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.