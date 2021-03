Diletta Leotta, Desiree Schlotz: la sosia americana della conduttrice

Da quanto emerso dagli utenti dei social, Diletta Leotta avrebbe una sosia dall’altra parte del mondo. Si tratta di una modella americana che ha attirato l’attenzione dei fan della conduttrice di DAZN.

SOSIA AMERICANA – Dai capelli biondi e dal fisico mozzafiato, Desiree Schlotz è una modella di Los Angeles. A soli 24 anni, la ragazza conta su Instagram ben 695 mila follower.

Da quanto emerge dal suo account social, sulla cui bio risalta lo slogan Spread Love & Vibe Positive”, ovvero diffondi amore e positività. Non passa inosservato, inoltre, l’amore che Desiree nutre per il Bel Paese, in particolare per la Campania. Da quanto constatato dalle foto, la ragazza avrebbe infatti fatto una vacanza a Positano. La 24enne, dall’innegabile e magnetica bellezza, raccoglie sotto le sue foto un numero elevato di complimenti e like.

DILETTA E L’AMORE – Negli ultimi mesi Diletta Leotta è spesso finita al centro dell’attenzione. Frequentemente protagonista della cronaca rosa, la conduttrice è attualmente legata sentimentalmente con Can Yaman. La sua storia con l’attore turco le sta portando non poche polemiche, venendo spesso accusata di essere in cerca di visibilità.

In difesa della ragazza è arrivato Maurizio Costanzo che ha infatti dichiarato: “Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con Can Yaman. Mi risulta che la conduttrice continui a fare il suo lavoro di presentatrice sportiva a Dazn e che lo faccia pure bene. Il gossip fa solo da contorno alla sua figura”. Intanto qui è disponibile qui il profilo social di Desiree.