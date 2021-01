Diletta Leotta, di nuovo in compagnia con Can Yaman: qualcosa fa storcere il naso ai fan

Solo pochi giorni fa a far scoppiare il gossip è stata l’inaspettata coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo la prima paparazzata, i due si sono fatti nuovamente rivedere insieme. Un dettaglio ha però fatto storcere il naso ai fan dell’attore turco.

QUALCOSA NON TORNA – Nonostante non sia giunta alcuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati, la coppia si è fatta rivedere insieme. Ad avvistarli è ancora il settimanale Chi che in esclusiva ha rilasciato un anteprima uno scatto dei due.

Sullo sfondo c’è sempre Roma e lo stesso hotel del primo appuntamento, ma qualcosa ha fatto storcere il naso dei fan dell’attore turco. La foto incriminata mostra i due piccioncini intenti a godersi una romantica cena a lume di candela. Tutto perfetto, se non fosse che lo sguardo della Leotta sembra rivolto proprio verso i fotografi.

Il dettaglio non è affatto sfuggito all’occhio attento degli utenti di Instagram. Sotto al post pubblicato dal settimanale di Alfonso Signorini, c’è chi ha iniziato ad insinuare che la presentatrice di DANZ fosse al corrente della presenza dei paparazzi.

Non sono ovviamente mancati i commenti negativi di una fetta delle fan di Yaman. Alcune di loro, infatti, sostengono che Diletta non sia adatta per l’attore turco. Cosa ne penserà Can di tutto ciò? Ancora oggi nessuno dei due ha commentato lo scoop.