Diletta Leotta e Daniele Scardina: di nuovo una coppia?

Il pugile Daniele Scardina, dopo aver partecipato a Ballando Con le Stelle, è tornato a parlare del suo rapporto con la conduttrice sportiva Diletta Leotta durante un’intervista per la Gazzetta Dello Sport.

DANIELE SCARDINA E DILETTA LEOTTA: DI NUOVO UNA COPPIA? – Stando a quanto riportano alcuni gossip, i due starebbero nuovamente insieme, anche se nessuno dei due ha ancora reso ufficiale il presunto ritorno di fiamma. Sono state pubblicate anche delle foto dal settimanale Vero, nelle quali appaiono fuori un hotel a Roma intenti ad abbracciarsi e baciarsi.

LA SMENTITA DI DANIELE SCARDINA – Durante l’intervista pare che Daniele Scardina abbia smentito il presunto ritorno di fiamma. “È stata una grande storia, di vero amore”, ha dichiarato parlando della Leotta. Ha poi aggiunto: “Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri”. Infine, però, pare ci sia posto ancora per la speranza: “Però aggiungo: mai dire mai”.

DANIELE SCARDINA E LA SUA CARRIERA OGGI – Attualmente il pugile si trova a Miami, dove si allena tutti i giorni per far fronte ai prossimi eventi sportivi. Stando a quanto ha raccontato, tornerà presto in Italia, precisamente a Milano.

Dopo il ritorno di fiamma con la Leotta, non andato proprio a buon fine, inoltre, lo sportivo, ha deciso di attendere per potersi concentrare di più sulla sua carriera. Non va dimenticato il fatto che A Ballando Con Le Stelle aveva fatto una bella dichiarazione d’amore alla sua Diletta. Per questo motivo, infatti, i fan non fanno altro che attendere una ufficializzazione.