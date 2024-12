Diletta Leotta e Loris Karius: vacanza a Miami tra relax e romanticismo

Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto Miami come meta per una fuga romantica, documentando la loro vacanza sui social con foto che raccontano momenti di relax e complicità. Dopo alcune indiscrezioni che li volevano in crisi, i due hanno risposto con immagini che li ritraggono sereni e affiatati, smentendo così ogni voce negativa sul loro rapporto.

Scatti sensuali e glamour per Diletta Leotta

Durante la vacanza, Diletta Leotta ha condiviso sui social una selezione di foto che hanno catturato l’attenzione dei suoi follower. In particolare, gli scatti in bikini dorato sulla spiaggia hanno riscosso grande successo, mentre gli outfit eleganti, come abiti da sera con profondi spacchi o top abbinati a gonne lunghe, hanno esaltato la sua bellezza.

Tra i commenti dei fan spiccano complimenti come “Pazzesca” e “Che meraviglia”. La conduttrice ha anche scherzato su un aspetto più intimo di sé, ricordando che, nonostante il glamour, ama mostrarsi nella sua semplicità: “Amo essere wow, ma a luci spente sono nature”.

Voci di crisi smentite dalla vacanza

Prima della partenza, circolavano rumors su un presunto allontanamento tra la conduttrice e il portiere tedesco. Gli impegni lavorativi di Diletta e l’incertezza sulla carriera calcistica di Karius avevano alimentato le speculazioni. Tuttavia, la vacanza a Miami sembra essere stata l’occasione perfetta per ritrovarsi e trascorrere giorni lontano dalla routine quotidiana, recuperando serenità e armonia.

Un amore consolidato tra matrimoni e viaggi

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati a giugno con una cerimonia suggestiva sull’isola di Vulcano. Ad agosto del 2023, la coppia ha accolto con gioia la nascita della figlia Aria. La loro relazione è stata spesso celebrata con viaggi romantici, come la fuga a New York per festeggiare l’anniversario lo scorso ottobre. Anche questa vacanza in Florida conferma la solidità del loro legame e la volontà di vivere a pieno ogni momento insieme.