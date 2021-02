Diletta Leotta riceve la proposta di matrimonio da Can Yaman?

La coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman è tra le più chiacchierate delle ultime settimane. Sebbene i due non abbiamo mai parlato della loro relazione, hanno deciso di ufficializzare la storia con svariati post su Instagram.

La loro è una love story nata da poco, ma che sembra aver preso una piega inaspettata. Proprio oggi, infatti, l’attore turco ha deciso di fare un gesto inaspettato: ha chiesto la mano di Diletta.

LA PROPOSTA SUI CIELI DI ROMA – La storia tra i due vip ha creato non poche discussioni. Le fan di Can non hanno preso molto bene la sua relazione con la Leotta, tanto che il ragazzo è arrivato a cancellare il suo account di Twitter.

Sono molti, inoltre, a non credere realmente a questa coppia, etichettandola come una trovata pubblicitaria. L’ultima polemica è nata solo pochi giorni fa, durante la festa degli innamorati. Proprio a San Valentino, infatti, i due hanno pubblicato una romantica foto su Instagram. Ha dare il via alle polemiche è stato il retroscena mostrato da Fanpage: insieme a loro erano presenti i team, i bodygard e i fotografi.

I due piccioncini non si fanno affatto scalfire dalle critiche. A testimoniarlo è anche l’ultimo gesto di Yaman. Proprio oggi sui cieli di Roma Eur è volato un aereo con un messaggio: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, tuo Can“.

Davanti a ciò i fan sono rimasti letteralmente senza parole. Nonostante i due non si siano ancora pronunciati riguardo ciò, non è sfuggito l’anello comparso al dito della conduttrice radiofonica.