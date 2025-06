Diletta Leotta, mette in punizione la figlia Aria di 19 mesi. Cos’è accaduto?

Diletta Leotta, volto noto nel mondo delle trasmissioni calcistiche, ha rivelato a Valentina Ferragni nel podcast “Storie oltre le stories” un aneddoto. Qualche giorno fa, la conduttrice di Dazn ha messo per la prima volta in punizione sua figlia Aria, di 19 mesi. Per quale motivo?

La piccola, avuta con Loris Karius, mentre stava mangiando, ha iniziato a lanciare le posate e tutto quello che aveva davanti a se. Di fronte a tale atteggiamento, Diletta ha perso le staffe e ha chiuso la bambina in camera. Non è riuscita a mantenere il punto a lungo. Infatti, dopo circa 7 minuti, l’ha riportata in cucina.

Ha raccontato così l’episodio: “Stavamo mangiando e ha prima lanciato un bicchiere, poi il cucchiaino e poi il piatto. Ho detto ragazza mia, qua bella… L’ho presa e l’ho chiusa in camera. Piangeva. Sono andata in cucina e c’era mia mamma che mi diceva “resisti”. Sono durata 7 minuti e poi sono andata a prenderla“.

Diletta, durante il corso dell’intervista, ha parlato anche delle sue abitudini di casa. Il marito Klaus è tedesco e figlio unico. All’inizio della loro convivenza, non era affatto abituato alla confusione ed al via vai delle dimore italiane. La conduttrice ha raccontato che una sera il calciatore è arrivato al limite della sopportazione: “Un giorno, mi ha detto “ti prego basta”. È salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto, distrutto dalla vita.”

Le cose ad oggi non sono poi molto cambiate. Diletta, infatti, ha rivelato di avere sempre ospiti a casa e di pranzare raramente da sola nella sua abitazione. “Loris mi dice sempre ‘ma perché siamo sempre così tanti?’, perché mai io e te da soli?’ Per me è normale”.