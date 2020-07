Diletta Leotta, finita la storia con Daniele Scardina: ecco i motivi della rottura

Ormai sembrerebbe essere arrivata la conferma: la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina pare essere definitivamente finita. A rivelare lo scoop, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che sta lanciando un gossip dietro l’altro. Ma quali sarebbero i motivi dietro tale rottura? Si parla di un gesto inaspettato da parte del pugile.

UNA STORIA D’AMORE DURATA UN ANNO – La storia d’amore tra la giornalista sportiva e King Toretto (il suo nome da pugile) è iniziata circa un anno fa, durante l’estate. La relazione è stata ufficializzata dopo pochi mesi ma la Leotta non ha mai nascosto le difficoltà a causa della lunga distanza tra i due.

Ad oggi, invece, sui profili social della coppia regna il silenzio. Diletta e Daniele non appaiono insieme da diverse settimane, lei è andata in vacanza in Sicilia, lui è volato a Ibiza. Come se non bastasse, la cena intima con Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha gettato ancor di più carne al fuoco; anche se i due pare siano solo colleghi.

UN GESTO INASPETTATO – Secondo il settimanale Chi, Diletta Leotta non avrebbe perdonato un gesto inaspettato da parte di Daniele Scardina. “Ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione‘ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita” scrive il settimanale.

A quanto pare, King Toretto avrebbe tradito la giornalista, la quale non ha concesso seconde possibilità. Tuttavia, Diletta per ora si sta godendo il suo lavoro e le vacanze e Daniele Scardina si prepara a scendere dal ring per approdare sul palco di Ballando Con Le Stelle.