Diletta Leotta ha preso una nuova casa a Milano: vista mozzafiato e palestra privata, ecco le cifre

Diletta Leotta, uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano, ha recentemente comunicato di aver acquistato una nuova casa a Milano. Si tratta di un appartamento che è stato arredato con la collaborazione di alcuni personaggi del design internazionale.

Ma non è solo la vista mozzafiato su Porta Nuova, con i suoi grattacieli di BNP Paribas e Torre Solaria, all’incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione, o l’ampio terrazzo con piante esotiche e pregiate a renderlo unico. Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche.

La casa da sogno

Come riportato da Fanpage, in base alla vista dalla casa di Diletta Leotta è possibile individuare la posizione del suo appartamento in un attico di Giardini d’Inverno. Si tratta di un complesso di tre edifici, alle spalle di via Melchiorre Gioia e della nuova sede di Versace e dell’Inter a Milano, che si estende per quindici piani fuori terra.

Ci sono solo 95 esclusivi appartamenti in Giardini d’Inverno con serre in quota, che offrono un’estensione delle abitazioni, e una piscina sul tetto. Il prezzo di un trilocale al 12° piano da circa 12.000 euro al metro quadro.

A suscitare scalpore anche le ultra costose scelte d’arredamento, come il divano Bocca di Gufram da 6.400 euro posizionato nel salotto, il parquet e le pareti chiare che caratterizzano l’intera casa.