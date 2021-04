Diletta Leotta, il bacio con Friedkin: “La storia risale a dicembre”

Nelle ultime settimane a finire al centro dell’attenzione della cronaca rosa è Diletta Leotta. Dopo la presunta crisi con Can Yaman, a far finire la conduttrice nella bufera è stata la segnalazione di Dagospia che la vedeva vicina a Ryan Friedkin. A confermare la segnalazione del portale web sono state le foto pubblicate dal settimanale Oggi.

“Una storia nata a dicembre” – Dopo la rivelazione di Dagospia che aveva parlato di una forte vicinanza tra la Leotta e Ryan, era arrivata anche la smentita della conduttrice di DAZN. Parole forti, dove la donna aveva categoricamente smentita che la vedeva insieme a Friedkin e la crisi con Can Yaman.

Nonostante le parole della radiofonica siciliana, a dare man forte alle parole di Dagospia è stato Oggi. Il settimanale ha infatti pubblicato degli scatti che vedono la Leotta baciarsi con il figlio del presidente della Roma.

Ad accompagnare le inaspettate immagini sono stati gli inaspettati dettagli forniti dal giornale: “Oggi dimostra come la love story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”.

Dichiarazioni che confondono non poco gli appassionati del gossip. La storia con Can Yaman ha visto la luce all’inizio del 2021, portando non poche polemiche. In molti, infatti, credono che questa love-story sia stata studiata a tavolino per visibilità. Ovviamente, queste accuse sono sempre state smentite dai diretti interessati e dalle persone vicino a loro.

Cosa sta accadendo realmente? Come risponderà Diletta Leotta davanti a queste foto? Non resta altro che attendere aggiornamenti.