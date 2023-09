Diletta Leotta intervistata al Corriere della Sera

Nei giorni scorsi la bellissima conduttrice televisiva Diletta Leotta è stata intervistata dal Corriera della Sera. La Leotta ha parlato della sua vita privata e della sua imminente futura vita in cui si aggiungerà una bambina. La giornalista di DAZN sta vivendo una gran bella storia d’amore con Loris Karius, ex portiere del Liverpool. I due aspettano solo il momento di diventare genitori che arriverà a breve.

Diletta ha raccontato di questo particolare periodo della sua vita con un gran sorriso e piena di entusiasmo. Ecco un estratto della sua intervista: “Pensate che quando l’ho visto ho subito pensato che sarebbe stato lui il padre dei miei figli. La nostra è una storia moderna ma anche tradizionale, proprio come me.”

Ha poi svelato il suo rapporto con il lavoro in questa maniera: “A cosa non posso rinunciare? Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare.



A Loris per esempio avevo detto che mi sarebbe piaciuto viverci di più “noi”, lui però mi ha risposto che sarà bello fare le cose in tre, come i viaggi e le vacanze. Quindi non la vedo come una rinuncia ma come un’opportunità di avere un pensiero bello in più nella vita”.