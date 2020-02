Diletta Leotta intervistata dopo Sanremo, dispiaciuta per Morgan e Bugo

Finito il Festival di Sanremo, non sono mancate le solite interviste ai vari partecipanti e presentatori. Tra questi ultimi anche Diletta Leotta, la quale ha confessato le sue emozioni a riguardo e qualche suo dispiacere, come la squalifica di Morgan e Bugo.

UNA CHIAMATA INASPETTATA – Per cominciare, la giornalista sportiva racconta come tutto ha avuto inizio. «Era un lunedì sera di qualche mese fa, ero a cena a casa di un mio amico e Amadeus mi ha scritto un messaggio dicendomi che voleva propormi la co-conduzione del Festival. Ero incredula. E per tutti i lunedì a seguire sono andata a casa del mio amico con la speranza di ricevere altre proposte di lavoro così importanti (sorride, ndr). Per me questo è un punto di arrivo ma anche di partenza.». Continua inoltre dichiarando che se dovesse succedere di nuovo, vorrebbe stavolta al suo fianco una donna.

MORGAN E BUGO – Seguono le solite domande come la sua canzone preferita di questa edizione, alla quale Leotta risponde: «Più di una. Canticchio già la canzone di Elodie, Raphael Gualazzi, Anastasio, Achille Lauro, Le Vibrazioni…». E poi si arriva alla fatidica domanda riguardo lo spiacevole episodio tra Morgan e Bugo. «Sono dispiaciuta per quello che è successo. Non me lo sarei mai aspettato. Morgan è un personaggio imprevedibile.». Non ha aggiunto altro e non ha propriamente risposto al quesito, ovviamente per non creare scandalo. Bisogna dire che la squalifica del duo ha segnato tutti, e non certo positivamente, soprattutto dal lato dei conduttori.