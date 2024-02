Diletta Leotta, l’annuncio delle nozze: scoppia il caos per il commento della Ferragni

Attraverso un post su Instagram, Diletta Leotta ha voluto annunciare che convolerà a nozze con Loris Karius. Sono stati tanti i commenti fioccati sotto al post, ma a far scoppiare il caos è stato un in particolare: quello lasciato da Chiara Ferragni.

IL CAOS PER IL COMMENTO DELLA FERRAGNI – Nelle scorse ore l’amata conduttrice di Danz ha voluto condividere una splendida notizia. Attraverso un inaspettato post pubblicato sul suo account Instagram, la Leotta ha rivelato che Loris le ha fatto la proposta di matrimonio. Un annuncio che ha ovviamente portato con sé numerosi commenti da parte dei tantissimi fan di Diletta.

Tra i tanti commenti scritto sotto al post, ad attirare l’attenzione del popolo dei social è stato uno in particolare. Vista l’amicizia che la lega con l’influencer, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di congratularsi pubblicamente per la bellissima notizia. L’imprenditrice digitale ha così lasciato un cuore rosso all’amica.

Sotto al commento della Ferragni è scoppiato il caos. In molti, infatti, hanno deciso di commentare con sarcasmo ed ironia, tirando in mezzo lo scandalo del pandoro-gate. Non sono mancati nemmeno gli insulti, prontamente eliminati.

“Organizzerei una bella asta di beneficenza per sostenere le spese di matrimonio, che ne dici Chiara?”, ha così scritto un utente sotto al commento della Ferragni. Un altro ha aggiunto: “Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza?”. Davanti agli attacchi di diversi utenti, la moglie di Fedez non ha voluto replicare, cancellando alcuni dei commenti ricevuti.