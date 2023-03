Diletta Leotta, le foto con il pancino: pioggia di commenti

Diletta Leotta ha intrapreso una relazione con il calciatore Loris Karius ormai da qualche mese e solo qualche giorno fa ha annunciato la sua prima gravidanza. Il gossip, dunque, si è rivelato veritiero e la giornalista e volto di DAZN ha confermato la notizia con un dolcissimo video su Instagram in compagnia del suo fidanzato.

La storia d’amore con Karius e il gossip sulla gravidanza

L’amore con il calciatore è nato da qualche mese ma i due sentono già di avere un forte legame che li ha portati a diventare genitori. La coppia ha iniziato la storia d’amore in gran segreto, ma qualche paparazzata li ha fatti finire dritti dritti sulle prime pagine dei giornali di gossip. Successivamente la conferma e le prime foto insieme sui social, a testimoniare la nascita del loro amore.

Dopo Sanremo, poi, si è diffuso un altro gossip: l’ipotetica gravidanza di Diletta. La donna, infatti, durante il Festival ha sempre indossato abiti morbidi che mostravano delle leggere rotondità, ma la giornalista ha preferito tacere non confermando ma neanche smentendo la notizia.

Gravidanza confermata: prime foto con il pancino (e i commenti inopportuni!)

In questi ultimi giorni, Diletta Leotta ha confermato la sua gravidanza con un dolcissimo video sui social in compagnia di Karius. I due appaiono felici e commossi per la lieta notizia e il video in questione ha totalizzato tantissimi like e commenti.

Tanti complimenti e felicitazioni per la coppia, ma anche parole non proprio delicate e commenti inopportuni che si potevano evitare in un momento come questo. La Leotta è una giornalista molto amata, soprattutto dal mondo maschile amante del calcio, e questo possiamo notarlo dai numerosi commenti, spesso molto volgari, sotto le sue foto. Tuttavia, in momento intimo e gioioso come questo ci si aspettava un briciolo di maturità e serietà.