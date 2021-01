Diletta Leotta, le parole di una fonte vicina a Can Yaman: “Loro due sono molto coinvolti”

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere il flirt che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman. I due volti noti sono stati infatti avvistati e immortalati, finendo nelle copertine delle più seguite riviste di gossip.

E se dai due diretti interessati non giunge alcuna conferma o smentita, a parlare è una fonte molto vicina all’attore turco.

“Sono coinvolti” – Nel numero del settimanale Chi uscito in edicola il 13 gennaio, a stupire i lettori sono state le foto che immortalavano il volto di DANZ in compagnia di Can.

Da quanto emerso dall’articolo della rivista di Alfonso Signorini, i due avrebbero trascorso cinque giorni di passione a Roma. La Leotta, con il cuore libero, è volata per la Capitale dove si trovava l’attore per girare uno spot pubblicitario e firmare il contratto per una nuova serie.

Lo scoop ha ovviamente suscitato abbastanza clamore. La conduttrice e l’attore hanno però scelto la strada del silenzio, scambiandosi alcuni messaggi in codice tramite le IG Story di Instagram. Ad accontentare i tanti curiosi, è un amico di Can Yaman.

Dal settimanale turco Nuovo, è giunta la soffiata di una fonte vicina al ragazzo. Si tratterebbe di un amico che abita a Istanbul, ma che vorrebbe rimanere anonimo: “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”.