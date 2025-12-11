Diletta Leotta, diventerà mamma per la seconda volta

Ieri, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato una splendida notizia: diventeranno genitori per la seconda volta. La foto ha fatto in poche ore il giro del web. Nell’immagine, il calciatore accarezza dolcemente il grembo della moglie.

Ecco, come la conduttrice ha commentato il fatidico post:” Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio“. Queste sono state le uniche parole usate dalla futura mamma bis. La telecronista non ha aggiunto nessun altro dettaglio. Non si sa da quanto sia incinta o il sesso del nascituro.

Non appena la notizia è diventata di dominio pubblico, tanti volti famosi si sono congratulati con la coppia. Nei commenti, ci sono gli auguri di Elodie, Federica Nargi, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi.

Diletta e Loris si sono sposati nell’2024, in una splendida location siciliana. Poco tempo dopo il giorno delle nozze, iniziarono a circolare alcune voci. Si diceva, infatti, che i due già fossero in crisi.

Sulla questione intervenne il re del Gossip, Fabrizio Corona. Il giornalista lanciò una delle sue bombe. In un’intervista affermò, infatti, che il calciatore e la moglie non sarebbero durati molto. Anzi, secondo la sua profezia, si sarebbero lasciati entro Luglio 2025. A questo giro, il conduttore di “Falsissimo” ha proprio preso una svista.