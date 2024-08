Diletta Leotta, nel mirino delle critiche: la gaffe grammaticale che non sfugge agli hater

Nelle scorse ore a finire nel mirino delle critiche è stata Diletta Leotta a causa di una gaffe fatta in una storia di Instagram. Nel dettaglio, la conduttrice ha sbagliato a scrivere una parola in inglese.

SCOPPIA LA POLEMICA – Attualmente la Leotta si sta godendo le vacanze estive, condividendole con i suoi fan. Nel condividere una IG Story, la donna è finita al centro degli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera. Davanti ad un piccolo errore grammaticale, gli hater hanno colto l’occasione per attaccare Diletta.

Nel dettaglio, l’influencer ha condiviso un tenero scatto che la ritrae insieme al marito Loris Karius e la figlia Aria. Ad accompagnare la foto è la parola “happyness”, scritta dalla Leotta e non “happiness”, come in realtà si scrive. Davanti a questo scivolone, diversi utenti del web hanno duramente criticato l’errore della donna.

“Avrà detto se “happy” si scrive con la y….”, ha così scritto un utente. Un altro utente, sottolineando come proprio Karius sia tedesco, ha così commentato con ironia l’errore di Diletta Leotta: “Loro comunicano in inglese perché lui non parla in italiano. Immagino le conversazioni”.

Anche questa volta la conduttrice ha deciso di non intervenire, sorvolando questa inutile polemica. La Leotta, infatti, ha deciso di godersi questi ultimi giorni di vacanza insieme alla sua famiglia.