Diletta Leotta, nuove voci sulla conduttrice e il famoso attore: “Erano nello stesso albergo”

Le nuove voci di gossip sulla giornalista sportiva sarebbero state diffuse da Anna Pettinelli durante un suo intervento su RDS, una delle radio italiane in assoluto più seguite.

Un indizio sospetto è stata la storia Instagram pubblicata dalla stessa Diletta Leotta sul suo profilo ufficiale, che ritraeva un mazzo di rose rosse regalate da qualcuno con tanto di bigliettino.

Il protagonista maschile del caso sarebbe stavolta l’attore turco Can Yaman, personaggio principale della fiction di Canale 5 Daydreamer, una delle più acclamate dal pubblico femmine italiano.

Ebbene i due avrebbero soggiornato nello stesso albergo di Roma a causa dei rispettivi impegni di lavoro. Tra i due, in base a quanto riportato da testimoni all’interno della struttura, sarebbe scoppiata la passione.

Non è la prima volta che Can Yaman viene coinvolto in voci scandalistiche simili, infatti solo poco fa era stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid a causa dell’assembramento creatosi davanti all’hotel della Capitale dove proprio per lui si erano radunati tantissimi fan.