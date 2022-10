Diletta Leotta, nuovo flirt in corso per la giornalista: ecco di chi stiamo parlando

Diletta Leotta è tornata al centro del gossip per il suo status sentimentale. La giornalista e volto di DAZN, infatti, sembrerebbe aver chiuso con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli per buttarsi nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Gente e Fanpage.it, la donna starebbe frequentando un calciatore. Di chi stiamo parlando?

Nuovo amore per la Leotta: si tratta di un calciatore

Giornalista sportiva, appassionata di calcio e bellissima: un mix esplosivo che farebbe girare la testa alla maggior parte degli uomini. E infatti è così, in tanti farebbero carte false per avere una storia d’amore con Diletta Leotta, la quale sembrerebbe aver archiviato la sua relazione con Giacomo Cavalli per intraprenderne una nuova con un calciatore.

Pare, infatti, che la giornalista di DAZN abbia intrapreso una frequentazione con il portiere del Newcastle Utd, Loris Karius. Al momento non si hanno certezze e i tasselli da mettere in onda sono tantissimi. Il magazine infatti ha spiegato che “al momento è difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”.

In ogni caso, si dice anche che la giornalista stia studiando meglio l’inglese in questo periodo e quale modo migliore di comunicare con chi l’inglese lo conosce bene?

Chi è Loris Karius?

Loris Karius è un calciatore tedesco, classe 1993, portiere del Newcastle Utd. Nel 2018 divenne celebre per alcune papere che costarono al suo Liverpool una sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid nella finale di Champions League.