Diletta Leotta, pronta ad approdare su Italia 1?

A tornare nuovamente al centro dell’attenzione è stata Diletta Leotta, protagonista di una recente indiscrezione del settimanale Vero TV. Si tratta di una nuova opportunità lavorativa che la vedrebbe approdare su Italia 1.

LEOTTA SU ITALIA 1? – Da quanto reso noto dal magazine, a Diletta potrebbe essere affidata la conduzione di un nuovo programma Mediaset. La 30enne, attualmente impegnata in radio e come inviata di DAZN, non ha mai vestito i panni della conduttrice.

Riguardo al programma che dovrebbe condurre la Leotta, si tratterebbe di una rivisitazione di Colorado. Diletta, quindi, si ritroverebbe ad essere affiancata da un gruppo di comici. Un’opportunità, per la giornalista, di mostrare al pubblico da casa la sua solarità e la sua simpatia.

Riguardo il rumors della rivista, non è ancora giunta alcuna replica da parte di Mediaset. Non si sa ancora, quindi, se i fan potranno vedere la donna in una veste del tutto inedita.

Conclusa la sua chiacchierata storia d’amore con Can Yaman, Diletta Leotta è lontana dal mondo del gossip. La donna è infatti totalmente immersa nel suo lavoro, conducendo 105 Take Awa, il programma radiofonico di Radio 105, e vestendo i panni di commentatrice sportiva per DAZN.