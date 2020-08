Diletta Leotta, spunta la moglie di Ibrahimovic: smentita la presunta tresca

In questi giorni a finire nel mirino del gossip è stata la bellissima Diletta Leotta, chiacchieratissima per la fine della sua storia con Daniele Scardina. Ultimamente, però, si è parlata una presunta liaison tra la Leotta e un noto calciatore, Zlatan Ibrahimovic. Una nuova svolta ha totalmente spazzato via i rumors che vedevano i due coinvolti in una tresca. A spuntare è Helena Seger, ex modella e moglie di Ibrahimovic da ben 20 anni.

SMENTITI I RUMORS SU DILETTA E ZATLAN – Solo poco tempo fa, si era iniziato a vociferare di una nuova frequentazione della conduttrice di Dnza dopo la fine della sua storia d’amore con il pugile Daniele. Anche il settimanale Chi, aveva etichettato il rapporto di Diletta e Zatlan come “più di un’amicizia”.

Il tutto ha avuto inizio con l’avvistamento dei due protagonisti del gossip, intenti a cenare insieme in Sardegna. Alla vista della foto, in molti avevano iniziato a parlare di una presunta frequentazione in atto tra i due. A far crollare ogni rumors, però, è stato un dettaglio, anzi, una persona in particolare.

LA SIGNORA IBRAHIMOVIC – Classi ’70, Helena Seger è legata al calciatore del Milan da ben 20 anni. L’ex modella, inoltre, è stata anche avvistata in Sardegna, a bordo dello yacht di Ibrahimovic. A testimoniare la presenza della donna in Costa Smeralda, sono delle foto fatte dai paparazzi sscandinavi e il tutto riportato da Di Lei Magazine.

Stando quindi a questi nuovi aggiornamenti, tra la conduttrice e il calciattore ci sarebbe solo una semplice e innocente amicizia. Inoltre, smentendo la presunta tresca, si è smentita anche la crisi che sembrava aver colpito i due sposi.