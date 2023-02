Diletta Leotta, sui social i follower notano un particolare: è incinta?

Diletta Leotta, nota giornalista sportiva, è molto amata sui social con 8,6 milioni di follower. La donna è spesso al centro del gossip, ultimamente per aver intrapreso una relazione con Loris Karius, calciatore tedesco e portiere del Newcastle Utd.

Diletta è incinta? Il dettaglio sui social

In queste ultime ore, il volto noto di DAZN ha pubblicato un video riassunto di tutti i suoi look indossati a Sanremo, in occasione del suo ruolo da speaker radiofonica di Radio 105. I follower più attenti, però, hanno notato un dettaglio particolare: la giornalista appare leggermente più gonfia e subito in molti si sono chiesti se non fosse per una gravidanza sospetta.

Va detto che potrebbe essere qualsiasi cosa, non di certo obbligatoriamente una gravidanza ma i più maliziosi credono che la giovane possa essere incinta proprio del calciatore tedesco.

Nessuna smentita

Al momento, sebbene la notizia abbia fatto il giro del web, né Diletta Leotta né Karius hanno commentato la vicenda lasciandola di fatto senza una spiegazione. Nessuna smentita, nessuna conferma. Anzi, i due devono aver trascorso anche San Valentino insieme stando alle ultime stories pubblicate dalla giornalista.

Di sicuro, dunque, la loro storia d’amore seppur iniziata da poco procede a gonfie vele. Chissà che tra qualche settimana non possa arrivare un annuncio particolare.