Diletta Leotta, sulla sua gravidanza: “È stato uno choc”

A distanza di diverse settimane dall’annuncio della sua gravidanza, Diletta Leotta ha deciso di parlarne a Verissimo. Ai microfoni del talk-show di Silvia Toffanin, l’influencer ha raccontato come ha scoperto di essere in dolce attesa, la sua reazione e come sta vivendo questo periodo.

“È stato uno choc” – Ospite a Verissimo, la Leotta ha parlato della sua storia con Loris Karius, portiere tedesco in forza al New Castle, con il quale aspetta la loro prima bimba. La donna ha rivelato di aver scoperto di essere incinta lo scorso natale, non nascondendo che si tratta di una gravidanza non cercata.

“La gravidanza è stata uno shock, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando”, ha così svelato la conduttrice radiofonica.

Nel raccontare del suo rapporto con Loris, la Leotta ha rivelato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Incontrato per caso durante un’uscita con alcune sue amiche, la conduttrice di DANZ è rimasta totalmente stregata dal portiere. Riguardo al compagno, la donna ha ammesso che spera che lui venga preso da una squadra italiana così da poter vivere insieme.

Attualmente Diletta Leotta è al sesto mese di gravidanza, ma ancora non sa come chiamare la bambina in arrivo. Riguardo al nome della nascitura, la donna ha svelato un simpatico aneddoto che vede protagoniste non solo lei, ma anche la madre:

“Sul nome sono ancora un po’ indecisa. Volevo fare una sorpresa a mia madre e chiamarla come lei. Pensavo che lei scoppiasse a piangere e invece mi ha detto che ‘Ofelia’ è pesantissimo e che non le piaceva. Per cui dovrò pensare ad altri nomi. Quando nascerà la guarderò e deciderò il nome”.