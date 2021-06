Diletta Leotta, torna a parlare del coro sessista: “Cose che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire”

Spesso al centro delle polemiche per la sua chiacchierata storia d’amore con Can Yaman, Diletta Leotta si è raccontata ai microfoni di Venus Club. Ospite del programma televisivo di Lorella Boccia, in onda in seconda serata, su Italia 1, la donna ha ripescato uno sgradevole ricordo. In passato, infatti, la conduttrice DANZ è stata vittima di un coro sessista.

“Cose che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire” – Durante la sua ospitata a Venus Club, la Leotta è tornata a parlare di uno sgradevole evento avvenuto nel 2019. Nello stadio Diego Armando Maradona, Diletta è stata vittima di un coro sessista a cui prontamente a reagito con durezza, mostrando ai tifosi il pollice verso.

Tornando a parlare dello spiacevole ricordo, la conduttrice radiofonica si è concentrata sulla reazione tempestiva avuta: “Mi trovavo a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, e c’è stato un coro da parte di pochissimi tifosi che hanno detto delle cose molto poco carine, che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire. Ho reagito sempre con il sorriso, ma in maniera molto ferma e dura perché sono contro ogni tipo di violenza: che sia razziale, che sia sessismo, che sia contro una donna, che sia contro chiunque”.

Ovviamente, il video di quell’evento è divenuto virale. A non passare inosservata e, anzi, ad essere commentata positivamente, è stata la reazione di Diletta Leotta. Infatti, in quel frangente, la conduttrice ha risposto duramente, senza trascurare o sottovalutare il gesto di quei tifosi.

Nonostante lo sgradevole episodio nello stadio di Napoli, Leotta ha parlato di un ottimo rapporto con i tifosi. Proprio perché, secondo lei, senza di loro il calcio non ci sarebbe, ha commentato così la situazione negli stadi dovuta alla pandemia: “Ormai è da quasi un anno che devo entrare negli stadi vuoti ed è molto difficile commentare una partita senza un elemento così importante come il pubblico. Mi manca molto”.