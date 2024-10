Dimarco, derby di Manchester sul mercato per averlo

Il Manchester City e il Manchester United sono interessate all’ingaggio del giocatore dell’Inter Federico Dimarco

Federico Dimarco potrebbe avere un grande mercato in vista della prossima estate, quando alcuni dei più grandi club potrebbero inseguire la sua firma. L’Inter non è interessata a perdere l’attaccante italiano, mentre il Manchester United e il Manchester City potrebbero sborsare almeno 80 milioni di euro per avere la stella nerazzurra.

Nelle ultime due pause internazionali, nessun giocatore è stato più efficace di Federico Dimarco per l’Italia. Ha esordito con un gol contro la Francia nella partita d’esordio della campagna di Nations League A, seguito da assist nei tre incontri successivi, compreso l’ultimo contro uno sprovveduto Israele. In ogni caso, è stato importante per il suo club, l’Inter, e ha già messo a segno un gol e un assist in Serie A in questa stagione. Di recente ha suscitato l’interesse di molti top club. Ad esempio, la potenziale cessione di Alphonso Davies potrebbe aprire le porte a una corsa ai migliori terzini sinistri, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco.

Effetto domino di calciomercato

Il Manchester City è una delle pretendenti più temibili per Dimarco e può pagare il terzino sinistro fino a 80 milioni di euro. Tuttavia, non hanno particolare bisogno di rinforzarsi in quella posizione, visto che hanno già Josko Gvardiol e Nathan Ake in quel ruolo, il che significa che la necessità di Dimarco non è essenziale.

Il Manchester United, invece, sotto l’egida di INEOS, potrebbe non essere disposto a pagare tanto e il giocatore, che compirà 27 anni la prossima estate, potrebbe non rientrare nei loro piani. Tuttavia, non si possono escludere i Red Devils dall’inseguimento, soprattutto se Dimarco continuerà a crescere, perché la prossima estate si potrebbe fare un grande passo per il terzino sinistro da 80 milioni di euro.