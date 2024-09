Dimarco, il Bayern ci prova per il prossimo anno

Lo spettacolare tiro al volo di Federico Dimarco contro la Francia ha contribuito a rendere il terzino dell’Inter un potenziale obiettivo di trasferimento per il Bayern Monaco

Il ventiseienne ha realizzato una conclusione bruciante al Parc des Prince nella vittoria per 3-1 in Nations League di venerdì sera, il suo terzo gol in 23 presenze da titolare. È stato anche un giocatore chiave nella corsa allo scudetto di Simone Inzaghi nella scorsa stagione.

Secondo Calciomercato.com, tutto ciò lo ha aiutato a diventare uno dei principali candidati per il Bayern Monaco nel caso in cui la prossima estate dovesse perdere Alphonso Davies a titolo gratuito per il Real Madrid. Dimarco è sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2027 e attualmente guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Nulla da fare per la prossima stagione?

È un tifoso da sempre dei nerazzurri ed è cresciuto nelle loro giovanili, quindi spera di diventare un simbolo del club in futuro. Non è la prima volta che il Bayern Monaco è collegato a una stella dell’Inter, visto che qualche mese fa era stato avvicinato anche ad Hakan Calhanoglu.

Anche ill Chelsea si è informato sulla disponibilità di Federico Dimarco, laterale sinistro dell’Inter, che ha impressionato in questa stagione di Serie A. Generalmente utilizzato come terzino sinistro, Dimarco è altrettanto capace di giocare a sinistra in una difesa a tre, come terzino sinistro normale o anche come centrocampista sinistro. Sembra però difficile che una trattativa possa impostarsi, specialmente perché i nerazzurri vorrebbero fare di lui un pilastro del futuro.