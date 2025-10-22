Conte, problematiche gravi a Napoli: sul web è iniziato il #Conteout, gara con l’Inter già decisiva?

Il momento in casa Napoli è uno dei più complicati della gestione Antonio Conte. Dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Torino, è arrivato un vero e proprio crollo in Champions League, con il clamoroso 6-2 subito dal PSV Eindhoven. Un risultato che ha scosso l’ambiente e fatto esplodere tensioni che, forse, covavano già da tempo all’interno dello spogliatoio.

In conferenza stampa, Conte non ha nascosto la sua rabbia: parole dure, toni accesi e accuse neanche troppo velate verso la squadra e l’atteggiamento dei giocatori. Il tecnico non ha risparmiato nessuno, segnali di una crepa sempre più evidente nel rapporto con parte del gruppo.

Ora la sfida contro l’Inter assume i contorni di un vero e proprio bivio stagionale. In caso di un altro risultato negativo, la panchina di Conte non sarebbe più così salda. La dirigenza azzurra, finora compatta nel sostenerlo, potrebbe iniziare a fare valutazioni concrete sul futuro, soprattutto se la squadra dovesse continuare a mostrare segnali di smarrimento.

Intanto, sul web, monta la protesta dei tifosi: il trend #ConteOut ha invaso i social nelle ultime ore. Molti sostenitori partenopei chiedono apertamente le dimissioni del tecnico, delusi dalle prestazioni e dall’atteggiamento visto nelle ultime uscite. La piazza è in fermento, e la sensazione è che il Napoli sia arrivato a un punto di non ritorno: o Conte trova subito la svolta, o il suo ciclo potrebbe prendere una brutta piega.