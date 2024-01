Dimissioni Walter Mazzarri, cosa sta succedendo a Napoli e il presunto labiale del mister

In casa Napoli la situazione è davvero turbolenta. La prestazione della squadra contro il Torino è stata davvero preoccupante e l’allenatore, Walter Mazzarri, che sarebbe addirittura arrivato a presentare le proprie dimissioni al proprio presidente.

È quanto appreso dalla testata giornalista Calcionapoli1926.it, rivelando come le stesse siano successivamente state respinte da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, con le prossime ore che saranno decisive per capire il futuro del tecnico toscano.

DIMISSIONI WALTER MAZZARRI, IL MATTINO NE HA PARLATO PIU’ DI UNA SETTIMANA FA

Già qualche giorno fa il quotidiano Il Mattino parlava di possibili dimissioni dell’allenatore Walter Mazzarri.

L’edizione de Il Mattino scriveva sul futuro di Walter Mazzarri e sulla possibilità che l’allenatore partenopeo decida di dimettersi dal SSC Napoli ancora prima del termine stabilito dal contratto stipulato con Aurelio De Laurentiis e che si concluderà il prossimo giugno.

Il Mattino, infatti, riporta che il mister azzurro non ha la minima intenzione di fare la figura del ‘fantoccio’ e vuole un mercato adeguato a gennaio da parte della società. La necessità è avere un centrale difensivo ed un centrocampista, ovvero il minimo sindacale. In caso contrario sarebbe pronto a dire addio in via anticipata.

IL PRESUNTO LABIALE DI MAZZARRI DURANTE LA PARTITA DEL TORINO CONTRO LA SSC NAPOLI

Durante la partita, le telecamere di DAZN, hanno inquadrato proprio l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri. Il portale AreaNapoli.it ha cercato di comprendere il labiale del mister, il quale avrebbe detto la seguente frase: “Se la situazione è questa, io me ne vado”. Parole, continua il portale, probabilmente proferite in un momento di delusione generale. Di seguito il video:

https://www.youtube.com/watch?v=dznx1sPqOsk&ab_channel=AreaNapoli