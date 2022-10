Diogo Dalot può tornare in Italia: c’è la Roma

Dopo l’avventura con la maglia del Milan, Diogo Dalot potrebbe presto tornare in Italia. Il calciatore è cercato dalla Roma

Diogo Dalot, stando a quanto arriva dalla Premier, potrebbe presto ritrovarsi a ritornare in Italia. Il calciatore portoghese ha un contratto in scadenza a fine stagione, con il Manchester United e il suo allenatore che non sembrano intenzionati a rinnovare.

Il giocatore sarà libero di firmare per chi vuole, con José Mourinho che sarebbe intenzionato di provare già da gennaio un assalto per il calciatore. La Roma vuole provare a riportare il calciatore in Italia, dopo l’esperienza che ha avuto al Milan.

Diogo sull’Italia

In una recente intervista, Dalot è tornato sulla sua esperienza rossonera. Ecco cosa ha detto: “Se sono un difensore migliore lo devo al Milan. Il calcio italiano è diverso dalla Premier League e ho dovuto adattarmi in un solo anno e giocare in Serie A mi ha aiutato molto. Negli ultimi due anni qui a Manchester, il minutaggio è aumentato e, di conseguenza, anche l’autostima”.

Ha poi continuato: “Cerco sempre di migliorare un po’ ogni partita, ma vorrei dire che in generale sto giocando bene, secondo me”, ha detto a marzo. “Sto crescendo in ogni aspetto del mio gioco e sto cercando di ottenere quella costanza che mi permetterà di avere più tempo in campo. Ovviamente ottenere più minuti da questo club, è quello che volevo da quando sono arrivato qui. Voglio combinare questo con buoni risultati in squadra e aiutare anche la squadra a ottenere un risultato”.