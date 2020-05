Disastro aereo Pakistan, morta anche la modella Zara Abid

Anche la modella purtroppo non ce l'ha fatta sul tragico volo in Pakistan.

Venerdì scorso è avvenuto un tragico incidente aereo in Pakistan che è costato la vita a 97 persone; i sopravvissuti sono solo due. Tra i deceduti anche la modella pakistana Zara Abid, a confermarlo il Ministero della Salute in Pakistan.

IL TRAGICO INCIDENTE – L’aereo della Pakistan International Airlines, decollato da Lahore, è precipitato poco prima di atterrare all’aeroporto di Karachi in una zona abitata. Tuttavia, non ci sono vittime tra gli abitanti, solo alcuni feriti. La compagnia aerea ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto ma pare che si tratti di guasto tecnico. 97 sono i passeggeri che hanno perso la vita, tutti identificati; solo in due si sono salvati: Zafar Masood, presidente della Banca del Punjab e Muhammad Zubair, giovane ingegnere.

IL RICORDO DI ZARA ABID – Tra i decessi anche la top model 28 enne pakistana, Zara Abid. All’inizio si pensava che la ragazza fosse una dei sopravvissuti poiché alcuni amici avrebbero confermato che la modella fosse viva. Questo ha spinto i fan a inondare la sua pagina Instagram di commenti e parole di speranza. Purtroppo questa mattina la conferma da parte del Ministero della Salute: Zara Abid non ce l’ha fatta.

Il Sun aveva riportato alcune dichiarazioni del designer Khadijah Shah che l’aveva descritta come “una ragazza fantastica, professionale e grande lavoratrice. Ero incantato dall’energia e dal dinamismo delle sue fotografie” e dell’attore Aiman Khan: “Zara eri dolcissima, ci mancherai tantissimo”. Tanti i messaggi di cordoglio, soprattutto da parte dei follower.

A lasciare sconvolti i fan, l’ultima foto postata dalla modella all’interno di un elicottero, uno scatto quasi profetico a detta dei follower e un tragico destino.