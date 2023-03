Discorso da leader di Osimhen dopo Napoli-Lazio

Nella giornata di venerdì il Napoli ha perso la sua seconda partita in campionato. La Lazio di Maurizio Sarri è riuscita a vincere al Maradona con una rete di scarto grazie alla rete di Vecino. Dopo questa sconfitta, Spalletti ha concesso ai suoi calciatori un giorno di riposo con la ripresa di allenamento programmata per oggi Lunedì 6 Marzo. Pacche sulle spalle e l’invito di tenere la testa alta, questo è ciò che ha fatto il tecnico toscano.

Spalletti ha raccontato così le sensazioni dei suoi giocatori: “Non eravamo più abituati a perdere, quindi erano dispiaciutissimi. Mi è toccato dare pacche a tutti e dirgli bravi, perché non meritavano la sconfitta ed ho visto tantissimi impegno.” Ma non solo Spalletti ha voluto rincuorare la squadra, anche Victor Osimhen ed Edo De Laurentiis hanno speso delle belle parole nello spogliatoio.

Di questa vicenda ne ha parlato oggi il Corriere del Mezzogiorno. Ecco cosa ha scritto il giornale: “I volti a fine partita erano affranti, molto dispiaciuti. Osimhen da leader ha fatto un discorso ai compagni, trasmettendo la carica giusta per pensare già alla partita con l’Atalanta.

La società anche ha scelto di stare vicino alla squadra, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis negli spogliatoi ha fatto i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento, l’intensità e sopratutto per il percorso compiuto fin ora. <<Ripartiremo insieme. Per lei>> con l’hashtag Tutto per lei dedicato ad una citazione di Spalletti, così il Napoli ha comunicato sui social.”

Osimhen ha dimostrato ancora una volta di essere un calciatore importantissimo per questa squadra. Non solo in campo, dove grazie ai suoi gol la squadra partenopea sta sognando, ma anche fuori dal rettangolo verde continua a suonare la carica ai compagni. La sconfitta con la Lazio è stata frutto di un’ottima interpretazione della partita da parte di Maurizio Sarri. Il mister toscano ha rinunciato al bel gioco per portare punti fondamentali a casa.