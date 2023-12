Disfatta Bayern, tifosi puntano il dito contro Kim: “Calciatore normale, abbiamo difesa imbarazzante”

Non un bel periodo per l’ex difensore del Napoli Kim al Bayern Monaco. Già qualche settimana fa, infatti, una leggenda del club bavarese, Lothar Matthaus, aveva puntato il dito contro l’ex calciatore partenopeo: “Non è ancora così avanti come speravamo, è un fattore di incertezza per il Bayern”.

“Non ho nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all’altezza delle aspettative, visto quello ha portato con sé dall’Italia”, ha dichiarato Matthaus in un’intervista al quotidiano tedesco.

DISFATTA BAYERN PER 5-1, KIM TRA I PROTAGONISTI IN NEGATIVO DELLA PARTITA

Anche i tifosi bavaresi non sembrano soddisfatti del centrale, soprattutto dopo l’ultima partita del club tedesco persa per 5-1: “È lo stesso calciatore che giocava a Napoli? Mi sembra un calciatore normale”, “E questo è un top player? Non è una stella, abbiamo una difesa imbarazzante, fa acqua da tutte le parti”, sono alcuni dei commenti.

Dubbi su Kim si erano avuti già ad inizio stagione dove la stampa aveva scritto il seguente messaggio: “A Napoli era soprannominato il mostro per via delle sue prestazioni in campo”.

“Nella sua prima partita con il Bayern di mostruoso si è visto solo l’errore di posizione che ha avuto in campo, una disattenzione che ha portato l’avversario a superarlo semplicemente“.