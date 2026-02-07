Disse ‘no’ al Bayern Monaco e ci provò il Napoli, cosa sta succedendo ad uno dei migliori ex difensori del campionato italiano?

Radu Dragusin sembrava destinato a una scalata rapidissima verso l’élite del calcio europeo. Ai tempi del Genoa, il difensore romeno si era imposto come uno dei profili più interessanti nel panorama internazionale: dominante fisicamente, sicuro nelle letture difensive e sorprendentemente maturo per età e responsabilità. Non era soltanto una promessa, per molti osservatori era già uno dei centrali più completi e pronti del momento.

Le sue prestazioni in Serie A avevano attirato l’attenzione di diversi top club europei. Bayern Monaco, Napoli e Milan avevano monitorato con grande interesse la sua crescita, valutandolo come un investimento importante sia per il presente sia per il futuro. La svolta arrivò però fuori dal campo. Come raccontato dal suo agente, il giocatore aveva già dato la propria parola al Tottenham.

Una scelta maturata non soltanto per ragioni sportive, ma anche per una questione di coerenza personale. Nonostante siano poi arrivate offerte economicamente più vantaggiose, Dragusin decise di non ascoltarle, rispettando l’impegno preso con il club londinese.

L’approdo in Premier League sembrava il trampolino ideale per consacrarsi definitivamente. Tuttavia, la realtà si è rivelata più complicata del previsto. A quasi due anni dal trasferimento, il bilancio racconta una storia diversa dalle aspettative iniziali. Dragusin ha collezionato appena 26 presenze complessive, numeri che suggeriscono un ruolo marginale all’interno del progetto tecnico degli Spurs. Ancora più significativo è il dato di questa stagione: soltanto 3 partite disputate per un totale di 96 minuti