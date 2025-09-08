lunedì, Settembre 8, 2025
Napoli, Antonio Vergara pronto a stupire: Antonio Conte ha notato i suoi miglioramenti

Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943

La Serie A si è fermata per dare spazio alla Nazionale del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, ma Antonio Conte non si concede pause. Il tecnico salentino è già proiettato alla prossima trasferta al Franchi, dove troverà una Fiorentina di Stefano Pioli, squadra in crescita e con ambizioni importanti.

Questi giorni rappresentano un passaggio significativo per Conte. L’assenza dei tanti nazionali impegnati all’estero lo priva di alcune certezze, ma al tempo stesso gli permette di concentrarsi su chi deve ritrovare la forma migliore. Tra i giocatori seguiti con più attenzione ci sono Alessandro Buongiorno, David Neres e Sam Beukema.

NAPOLI, ANTONIO VERGARA STA RUBANDO L’OCCHIO AD ANTONIO CONTE: IL GIOVANE CENTROCAMPISTA STA MIGLIORANDO ED ORA RAPPRESENTA UNA PEDINA IMPORTANTE DELLO SCACCHIERE DEL MISTER AZZURRO

Ma la nota più interessante di questo periodo porta il nome di Antonio Vergara. Il giovane centrocampista ha letteralmente catturato l’attenzione di Conte. Rispetto a un anno fa è un calciatore trasformato: fisico possente, grande padronanza tecnica, visione di gioco lucida e capacità di sacrificarsi in fase difensiva.

Non è più soltanto una promessa, ma una pedina già pronta a essere utilizzata con continuità. Conte lo considera una vera alternativa ai titolari, non un semplice giovane da inserire a gara in corso.

