“Diventerà un fuoriclasse”, le parole di Sarri ai tempi di Napoli: non sempre ci ha visto giusto

“Saponara è un fuoriclasse e sarà destinato a società importanti, in Italia non se lo potrà permettere più nessuno“, queste le parole di Maurizio Sarri all’inizio della sua avventura con la maglia del Napoli, nel 2015. Durante il suo primo mercato estivo in azzurro, infatti, l’ex allenatore del Napoli aveva fatto di tutto per convincere ADL a comprargli il suo trequartista, ma alla fine il presidente non chiuse l’affare.

A cinque anni di distanza, purtroppo, Riccardo Saponara non è riuscito ad esplodere così come immaginava Maurizio Sarri. Attualmente è un giocatore della Fiorentina. La squadra toscana, però, l’ha ceduto in prestito in diversi club ed ora veste la maglia del Lecce.

Non sempre, quindi, Maurizio Sarri ci ha visto giusto. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’allenatore ha fatto sognare i tifosi del Napoli e contributo a fare diventare grandi alcuni giocatori.

Tra questi vi è sicuramente Dries Mertens. L’attaccante belga, infatti, è letteralmente esploso dopo il suo cambio di ruolo in attaccante centrale. Con Sarri in panchina, infatti, ha messo a segno ben 34 reti in una sola stagione e, ad oggi, sono ben 121 le marcature con la maglia partenopea.

Grazie alle sue numerose marcature, alle sue giocate e alla sua fede napoletana, Dries Mertens ha deciso di rinnovare con la SSC Napoli. Merito di tale rinnovo è anche di Rino Gattuso, il quale ha fortemente insistito con Aurelio De Laurentiis di rinnovare il contratto al giocatore. Nonostante l’età, infatti, il giocatore è ancora un punto di riferimento della squadra e dei tifosi.