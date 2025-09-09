Napoli, l’ex Rafa Marin e la ‘raccomandazione’ di Carlo Ancelotti ad Antonio Conte

Rafa Marin era arrivato al Napoli nell’estate 2024 dopo l’esperienza all’Alaves e la crescita nel settore giovanile del Real Madrid. Il club azzurro aveva investito su di lui con un’operazione strutturata, mantenendo il diritto di recompra da parte dei Blancos. Le aspettative erano alte, ma con Antonio Conte l’avventura del difensore spagnolo non è mai realmente decollata.

Il tecnico non lo ha mai considerato una prima scelta, preferendo affidarsi ad altri centrali, e anche nei momenti di emergenza Marin è rimasto ai margini trovando pochissimo spazio in campo. Nonostante ciò ha mantenuto un atteggiamento esemplare, lavorando con serietà e senza mai creare problemi.

Diverso è sempre stato il giudizio di Carlo Ancelotti, che lo ha sempre stimato e considerato un prospetto destinato a crescere, un centrale moderno e con margini di miglioramento notevoli.

Secondo quanto emerse da Marca, influente testata giornalistica spagnola, Carlo Ancelotti avrebbe avuto, prima del suo approdo in azzurro, un colloqui telefonico con Conte proprio per parlare di Marin. Infatti, si legge: “Durante la trattativa tra Napoli e Real, Antonio Conte e il tecnico dei blancos si sono sentiti riguardo Rafa Marin; le parole di Ancelotti lo hanno convinto che potesse essere l’uomo giusto destinato a diventare uno dei centrali difensivi più forti per i prossimi anni”.