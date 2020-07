Diversa applicazione per il mining di bitcoin

Se uno cattura il mining di bitcoin per investire in Bitcoin, può rivelarsi redditizio a lungo termine tenendo conto dell’aumento del prezzo del bitcoin.

Di seguito sono riportate alcune applicazioni per il mining di bitcoin:

TRACKERS

I tracker ti consentono di seguire il prezzo delle criptovalute su diversi supporti e scambi. Sotto forma di un’applicazione o di un semplice widget, alcune app offrono anche un sistema di avviso con notifiche.

BLOCKFOLIO

Blockfolio è un’applicazione che tiene traccia dei prezzi dei tuoi investimenti. Un’applicazione molto semplice ma così efficace: configuri le criptovalute che hai con la loro quantità e Blockfolio ti mostrerà il tuo saldo totale, grafici completi, ordini di acquisto e vendita ecc.! Inoltre, consente di configurare avvisi sui prezzi.

ZTRADER

zTrader è molto simile a Blockfolio: l’applicazione ti permetterà di seguire l’evoluzione dei tuoi investimenti e il prezzo delle criptovalute. Possiamo apprezzarlo per la sua grafica a schermo intero più dettagliata o per la sua interfaccia leggermente diversa ma significativamente, fa la stessa cosa di Blockfolio. Un’applicazione ampiamente utilizzata anche dagli investitori.

BITCOIN PRICE WIDGET

Bitcoin Price Widget è un’applicazione che ti consente di configurare i widget che verranno visualizzati direttamente sulla schermata iniziale. L’applicazione è compatibile con molte valute e può anche monitorare Litecoin (LTC). Una volta configurato il widget, verrà visualizzato il prezzo Bitcoin a intervalli regolari (secondo la vostra scelta) e con un clic su di esso, verrà visualizzato un grafico. Un’applicazione ideale per coloro che vogliono vedere il corso in qualsiasi momento.

WALLETS E EXCHANGES

I wallet e gli scambi ti consentono di gestire le tue criptovalute: comprare exchange e così via. Alcuni sono dedicati agli scambi, come Coinbase, altri lavorano con diversi servizi.

BITCOIN WALLET DI COINBASE

Il portafoglio Le Bictoin è utilizzato per Coinbase. Puoi con questo portafoglio: comprare e vendere Bitcoin, pagare in Bitcoin e ricevere Bitcoin. Tutto questo in un’applicazione sicura di Coinbase, con la possibilità di inserire una password durante l’apertura e l’invio di Bitcoin. Un portafoglio completo offerto dal noto servizio Coinbase.

CRYPTONATOR

Compatibile con più di una dozzina delle criptovalute più utilizzate, puoi archiviare, inviare e ricevere diverse valute sul tuo smartphone. Cryptonator include anche una funzionalità più che interessante: scambio istantaneo tra diverse valute nel tuo portafoglio! Un portafoglio completo per le diverse criptovalute. L Bitcoin System è una buona fonte di informazioni sui bitcoin.

XAPO WALLET & CARD

Xapo è un wallet sicuro per bitcoin ma anche una “banca” poiché sarai in grado di ordinare una carta di credito che può utilizzare direttamente il tuo saldo bitcoin! Inoltre, il wallet consente, come gli altri, di ricevere e inviare fondi, ma anche Xapo ti consente di acquistare bitcoin! Un wallet completo collegato a una carta di credito.

I migliori wallet di archiviazione Bitcoin

Una volta che l’acquisto di Bitcoin è stato effettuato su una piattaforma di scambio, si consiglia vivamente di trasferire i Bitcoin su un portafoglio. Le piattaforme Coinbase e Binance offrono portafogli digitali integrati. È anche possibile scegliere un portafoglio esterno; in questo caso la maggior parte delle piattaforme offre la possibilità di trasferire i Bitcoin acquistati.

Si possono usare queste applicazioni gratuitamente e fare soldi con il trading di bitcoin.

Quale investimento per estrarre Bitcoin?

Oltre all’acquisto di macchine da mining ASIC, devi anche essere consapevole che la tua attività consumerà molta energia. Con un prezzo in bitcoin compreso tra € 2.600 e 3.500 da gennaio 2019, i costi energetici sono troppo elevati per rendere l’operazione redditizia a breve termine.

Ma in Cina, dove si trovano la maggior parte dei minatori, costa circa € 2.600 per estrarre un bitcoin. Il mining di Bitcoin è quindi rischioso e di bassa redditività se si tiene conto dell’attuale prezzo del bitcoin.

Altre opzioni per estrarre in criptovalute e investire in Bitcoin

Se il mining di bitcoin è un buon modo per ottenere bitcoin, o almeno frazioni di bitcoin, dovresti sapere che questa non è la soluzione più semplice oggi soprattutto per un minatore solitario. Questo è il motivo per cui si consiglia di entrare in un pool di mining o di passare attraverso una società di cloud mining. Puoi anche scegliere di investire in bitcoin acquistando bitcoin direttamente su una piattaforma di scambio.